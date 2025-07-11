«Крылья Советов» подписали экс-полузащитника «Оренбурга» Джимми Марина

«Крылья Советов» подписали 27-летнего полузащитника Джимми Марина. Контракт рассчитан на три года, переход оформлен на правах свободного агента.
Марин перешёл из «Оренбурга», где провёл 89 матчей, забил 16 голов и отдал 9 передач. Ранее выступал за коста-риканские клубы «Саприсса» и «Эредиано», а также за израильские «Хапоэль» и «Ашдод». В активе полузащитника 13 матчей и один гол за сборную Коста-Рики.
После медосмотра в Москве игрок присоединился к «Крыльям». В Самару он прибудет после контрольной игры с «Ахматом».
А ранее экс-вратарь «Крыльев Советов» Богдан Овсянников перешел в «Оренбург».
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