Россия будет содействовать переводу русской литературы на иностранные языки

В документе перечислены, в том числе, задачи языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире. Одна из них — «содействие деятельности иностранных научных и образовательных организаций, международных организаций по изучению русского языка и переводу русской художественной литературы на иностранные языки».