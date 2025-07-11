Директор уфимской компании по-крупному задолжал своим сотрудникам

По данным надзорного ведомства, предприятие накопило задолженность перед пятью сотрудниками на сумму более 870 тысяч рублей. При этом на счета компании поступали значительные средства — свыше 17 миллионов рублей, которые директор направлял на расчеты с контрагентами, хозяйственные нужды и банковские услуги, игнорируя обязательства перед работниками.