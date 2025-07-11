Директор уфимской компании по-крупному задолжал своим сотрудникам

В Уфе мировой суд Орджоникидзевского района вынес приговор руководителю ООО «Инженерная Компания “Комплексные решения” за систематическую невыплату заработной платы. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным надзорного ведомства, предприятие накопило задолженность перед пятью сотрудниками на сумму более 870 тысяч рублей. При этом на счета компании поступали значительные средства — свыше 17 миллионов рублей, которые директор направлял на расчеты с контрагентами, хозяйственные нужды и банковские услуги, игнорируя обязательства перед работниками.
Подсудимый частично признал свою вину. Суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей.
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