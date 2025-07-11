МВД стран СНГ повысят сотрудничество в сфере экспертно-криминалистической деятельности

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках подготовки к очередному заседанию Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ состоялось совещание экспертов министерств внутренних дел стран Содружества, которые обсудили проекты документов, вносимых на рассмотрение очередного заседания совета. Об этом БЕЛТА сообщили в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ.
В мероприятии приняли участие делегации министерств внутренних дел Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
По результатам работы эксперты обсудили и согласовали проекты документов, в частности, о повышении эффективности сотрудничества МВД стран Содружества в сфере экспертно-криминалистической деятельности, о формировании Межгосударственного информационного банка и путях совершенствования информационного взаимодействия, о проекте Концепции развития информационного взаимодействия государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием (в сфере) информационно-коммуникационных технологий, а также о проекте рекомендаций по нормативному регулированию отношений, связанных с использованием участниками дорожного движения средств индивидуальной мобильности. -0-