МВД стран СНГ повысят сотрудничество в сфере экспертно-криминалистической деятельности

По результатам работы эксперты обсудили и согласовали проекты документов, в частности, о повышении эффективности сотрудничества МВД стран Содружества в сфере экспертно-криминалистической деятельности, о формировании Межгосударственного информационного банка и путях совершенствования информационного взаимодействия, о проекте Концепции развития информационного взаимодействия государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием (в сфере) информационно-коммуникационных технологий, а также о проекте рекомендаций по нормативному регулированию отношений, связанных с использованием участниками дорожного движения средств индивидуальной мобильности. -0-