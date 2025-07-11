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В Беларуси продолжают восстанавливать электроснабжение в 22 населенных пунктах

В связи с неблагоприятными погодными условиями, повлекшими за собой перебои в электроснабжении, бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме. Основная задача — оперативное восстановление электроснабжения потребителей, пострадавших от стихийного бедствия.

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжают восстанавливать электроснабжение в 22 населенных пунктах. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПО «Белэнерго».

В связи с неблагоприятными погодными условиями, повлекшими за собой перебои в электроснабжении, бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме. Основная задача — оперативное восстановление электроснабжения потребителей, пострадавших от стихийного бедствия.

По состоянию на 18.00 11 июля работы по устранению последствий непогоды продолжаются в 22 населенных пунктах страны. Наибольшее количество повреждений зафиксировано в Могилевской области.

Непрерывно трудятся над восстановлением электроснабжения 187 бригад и 311 единиц техники. В работе задействовано 11 передвижных дизель-генераторных установок.

Специалисты работают над восстановлением участков воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ, а также выполняются более 350 заявок потребителей по сети 0,4 кВ.

Энергетики осуществляют постоянный мониторинг оперативной обстановки, чтобы незамедлительно реагировать на возникающие нештатные ситуации.

В случае обнаружения оборванных проводов линий электропередачи — не подходите к ним ближе 8 метров и немедленно сообщайте о данных фактах. Короткий номер аварийных служб — 115 и 144.-0-