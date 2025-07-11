«Советы помогут не только в спорте». Участница форума «Дети Содружества» о встрече со знаменитыми атлетами

По ее мнению, Беларусь отличается зеленью, которая радует глаз. В Армении много старых гор, таких как Арарат, но нет столько лесов. «Очень интересно обмениваться своими культурами. Меня впечатлили программы, с которыми выступили белорусы и казахи. Все показали себя в лучшем свете. Мы тоже представили моноспектакль, где показали нашу древнюю культуру, рассказали про Тиграна Великого, геноцид армянского народа и, конечно, коснулись темы Великой Отечественной войны», — пояснила Теволинда Абраамян.