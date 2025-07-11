«Советы помогут не только в спорте». Участница форума «Дети Содружества» о встрече со знаменитыми атлетами

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участница X Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества» из Армении Теволинда Абраамян поделилась своими впечатлениями от диалоговой площадки «Быть спортивным, жить активно — это стильно» с участием титулованных белорусских спортсменов, передает корреспондент БЕЛТА.
«Я бы угостил белорусов баурсаком». Участник форума «Дети Содружества» об уникальном кыргызском хлебе.
Во встрече приняли участие двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, член Совета Республики Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси олимпийский чемпион Александр Богданович и другие профессионалы спортивной сферы.
«Меня впечатлила эта диалоговая площадка. Прекрасные советы, которые сегодня нам дали спикеры, пригодятся не только в спорте, но и в повседневной жизни. Это те люди, на которых стоит равняться», — сказала Теволинда Абраамян.
«Я сама занимаюсь волейболом, поэтому была рада принять участие в соревнованиях. Сегодня команды смогли показать себя в баскетболе, настольном теннисе, пионерболе. Я участвовала в последнем, и наша команда смогла победить в этом виде спорта», — добавила она.
Теволинда Абраамян была знакома с Беларусью через travel-show и мечтала оказаться здесь вживую. «Сейчас я провожу время в “Зубренке”, но мне хотелось бы увидеть и остальные части Беларуси и ближе познакомиться с разными достопримечательностями», — добавила участница форума.
По ее мнению, Беларусь отличается зеленью, которая радует глаз. В Армении много старых гор, таких как Арарат, но нет столько лесов. «Очень интересно обмениваться своими культурами. Меня впечатлили программы, с которыми выступили белорусы и казахи. Все показали себя в лучшем свете. Мы тоже представили моноспектакль, где показали нашу древнюю культуру, рассказали про Тиграна Великого, геноцид армянского народа и, конечно, коснулись темы Великой Отечественной войны», — пояснила Теволинда Абраамян.
Каждый день молодежь знакомится с историей, культурой и традициями одной из стран Содружества. Для ребят подготовлена насыщенная программа, большое количество встреч и экскурсий. Они узнают о работе белорусских парламентариев, посетят Национальную библиотеку. Также в программе — посещение мемориального комплекса «Хатынь».
Организаторами мероприятия выступают Межпарламентская ассамблея СНГ и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств. Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» возник по инициативе Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики, поддержанной Межпарламентской ассамблеей СНГ. Первый форум состоялся в 2013 году на берегу озера Иссык-Куль. Форум также проходил в России и Узбекистане. -0-Фото Сергея Шелега.