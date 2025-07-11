Зеленые скульптуры и рояль в цветах. Как минские организации оформляют свои территорий

Дворы, утопающие в зелени, ухоженные клумбы и безупречно чистые улицы — визитная карточка городов Беларуси, которую замечают даже самые искушенные иностранцы. Стремление создавать комфорт и красоту вокруг характерно для жителей нашей страны. Местные власти и коммунальные службы ответственно подходят к вопросам благоустройства, регулярно обновляя зеленые зоны и поддерживая чистоту улиц. А многие предприятия и учреждения дополнительно украшают прилегающую территорию, превращая ее в настоящее произведение ландшафтного искусства. В нынешнем году минские организации показали, как создают уют на своих территориях, во время конкурса на лучшее благоустройство и цветочное оформление территорий предприятий и организаций. Специально созданная комиссия приступила к осмотру конкурсантов, а корреспонденты БЕЛТА отправились вместе с экспертами, чтобы узнать, как создают атмосферу на предприятиях и, может, подсмотреть пару полезных лайфхаков.
Конкурс по благоустройству стартовал еще в начале лета, и среди множества претендентов финалистами стали свыше 30 организаций. Участники соревнуются по четырем категориям: промышленные предприятия и организации, коммунальные предприятия и организации, предприятия торговли и бытового обслуживания, организации социальной сферы.
Проезжая по минской улице Ленина, невозможно не заметить зеленые скульптуры — символы Беларуси: грациозных аистов, величественных зубров, изящные вежи. Эти объекты давно стали достопримечательностью города, многие туристы фотографируются рядом с ними. Территория вокруг скульптур принадлежит предприятию «Минск Кристалл», которое ответственно подошло к ее оформлению. Заместитель гендиректора по идеологии, юридическим и административным вопросам предприятия Владимир Щербо подчеркнул, что такое украшение приносит радость сотрудникам. «Это создает настроение. Люди рассказывают, что они с удовольствием идут на работу, любуясь нашими красотами. А создать приятную атмосферу на рабочем месте — значит повысить производительность труда», — добавил он.
Подобное оформление территорий уже стало ежегодной традицией для «Минск Кристалла». «Мы планируем всегда достаточные финансовые средства, чтобы у нас круглогодично была ухоженная территория», — отметил он.
Еще одним предприятием, решившем представить свою работу по благоустройству, стало УП «Спецкоммунавтотранс». Одно из старейших предприятий Минска, специализирующееся на вывозе коммунальных отходов, а также оказании ремонтных, автотранспортных диагностических и оздоровительных услуг, помимо цветочного и зеленого оформления, установило у себя композицию, посвященную главной дате этого года — 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Директор государственного предприятия «Спецкоммунавтотранс» Анатолий Жаврид подчеркнул, что стремление к созданию красоты, уюта и чистоты является естественным и правильным желанием для каждого человека. «Когда вы идете на работу и перед вами такая красота, это придает вам больше удовольствия в пути. А когда вы возвращаетесь домой уставшими и видите, как все цветет, это поднимает настроение и делает путь домой приятным», — поделился мнением он.
И правда, при одном взгляде на яркие цветы в красивых вазах настроение, даже в пасмурный день, становится лучше. Думаешь: «Вот оно, лето».
Школы тоже участвуют в конкурсе по благоустройству, вовлекая в процесс учеников разных возрастов, приучая их благоустраивать окружающее пространство. Примером служит гимназия № 17 Минска, где коллектив педагогов и учащихся создал гармоничный ансамбль из декоративных клумб. Каждая деталь несет смысловую нагрузку. По словам заместителя директора Татьяны Бойко, идея дизайна возникла благодаря инициативе руководителя учреждения. Особое внимание уделено декоративной цветочной композиции, выполненной в цветах белорусского флага. Музыкальная направленность гимназии отражена в оригинальных элементах: лавочка с мотивами музыкальных инструментов, аллеи, повторяющие очертания клавиатуры пианино. А центром композиции стал рояль, который до этого верой и правдой служил гимназии, но уже исчерпал свой лимит и теперь радует всех учащих своим видом. «В этом году нашей гимназии исполняется 60 лет, поэтому ее история также нашла свое отражение на табличках, расположенных в клумбах», — рассказала заместитель директора по учебной работе Татьяна Бойко.
Отдельная зона посвящена памяти пионеров-героев. Школьники провели исследовательскую работу, собрали материалы о подвигах юных героев войны, а старшеклассники сняли серию видеороликов. «На баннерах в виде голубей мы разместили QR-коды, чтобы эти ролики можно было посмотреть при помощи мобильного устройства», — поделилась она.
У школьной территории даже есть свой талисман — Хранитель сада. Его в прошлом году дети сделали совместно с педагогом по труду.
Во дворе гимназии располагается главное украшение — уменьшенная копия здания Большого театра Республики Беларусь возле миниатюрного пруда с фигурками лебедей. «И лебеди, и театр созданы руками наших детей совместно с педагогом по техническому труду. Эта территория для наших ребят — культурный оазис», — поделилась Татьяна Бойко.
Следующий показанный участок принадлежит унитарному предприятию «Ремавтодор Партизанского района г. Минска». Перед зданием организована ярко украшенная входная группа с пышными цветами в горшках и металлическими скульптурами. «Мы покупаем цветы на фермерском производстве. Их привозят нам на территорию, и мы уже сами их высаживаем. Удобряем, поливаем, ухаживаем, чтобы они имели отличный вид», — рассказала заместитель директора по производству Виктория Нагаева.
Красиво оформлена и внутренняя территория: красочные цветы и зеленые туи — удачное сочетание. «Мы, конечно, в основном выбираем неприхотливые растения, поскольку у нас производственная база и некоторые испарения воздуха могут негативно повлиять на них. Однако мы всегда стараемся добавить что-то яркое, ведь хочется создать атмосферу, которая радует глаз, когда приходишь и уходишь. Особенно приятно, когда цветет сирень — ее аромат ощущается в кабинете при открытом окне», — поделилась она.
Кроме того, организация оформила и забор, который выходит на железнодорожные пути, тем самым передавая привет железнодорожникам. «Скоро мы планируем установить на входной группе объект в виде трактора с прицепом, из которого выгружаются цветы», — добавила она.
Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун отметил, что конкурс на лучшее благоустройство и цветочное оформление территорий предприятий и организаций стал новинкой этого года. «Мы акцентируем внимание на том, насколько комфортно и удобно людям приходить на работу или отдыхать, чтобы они могли наслаждаться атмосферой, забывая о повседневных проблемах. Это важно для создания уюта», — рассказал он.
Также он отметил, что с момента объявления конкурса к нему активно начали присоединяться хозяйствующие субъекты из каждого района. «Совсем скоро мы определим победителя», — добавил он.
Анастасия ЯНУШКА,
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БЕЛТА. -0-