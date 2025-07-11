Зеленые скульптуры и рояль в цветах. Как минские организации оформляют свои территорий

Школы тоже участвуют в конкурсе по благоустройству, вовлекая в процесс учеников разных возрастов, приучая их благоустраивать окружающее пространство. Примером служит гимназия № 17 Минска, где коллектив педагогов и учащихся создал гармоничный ансамбль из декоративных клумб. Каждая деталь несет смысловую нагрузку. По словам заместителя директора Татьяны Бойко, идея дизайна возникла благодаря инициативе руководителя учреждения. Особое внимание уделено декоративной цветочной композиции, выполненной в цветах белорусского флага. Музыкальная направленность гимназии отражена в оригинальных элементах: лавочка с мотивами музыкальных инструментов, аллеи, повторяющие очертания клавиатуры пианино. А центром композиции стал рояль, который до этого верой и правдой служил гимназии, но уже исчерпал свой лимит и теперь радует всех учащих своим видом. «В этом году нашей гимназии исполняется 60 лет, поэтому ее история также нашла свое отражение на табличках, расположенных в клумбах», — рассказала заместитель директора по учебной работе Татьяна Бойко.