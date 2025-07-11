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Путин поручил провести съезд русистов из Крыма и новых регионов

Путин поручил провести в 2026 г съезд русистов из Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести в 2026 году в Крыму съезд русистов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией президента Российской Федерации и советом министров Республики Крым обеспечить проведение в 2026 году на территории Республики Крым съезда (конференции) русистов из Республики Крым, г. Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в публикации.

Доклад должен быть предоставлен до 1 октября 2025 года и до 1 октября 2026 года.