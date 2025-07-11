Путин поручил провести съезд русистов из Крыма и новых регионов

«Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией президента Российской Федерации и советом министров Республики Крым обеспечить проведение в 2026 году на территории Республики Крым съезда (конференции) русистов из Республики Крым, г. Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в публикации.