Корректируются 48 статей. Какие изменения затронут Водный кодекс Республики Беларусь

В Палате представителей идет работа над законопроектом об изменении Водного кодекса Республики Беларусь. Он внесен 8 июля Советом Министров и готовится к рассмотрению в первом чтении. Законопроект нацелен на совершенствование правового регулирования отношений, возникающих в области охраны и использования вод, с учетом практики применения Водного кодекса и его приведения в соответствие с положениями Национальной стратегии управления водными ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года, утвержденной постановлением Совета Министров в феврале 2022 года. О новациях проекта закона корреспонденту БЕЛТА рассказал член Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Палаты представителей Владимир Бабичев.
По его словам, корректировка Водного кодекса основана на результатах научных исследований и правоприменительной практики. «С учетом десятилетней практики применения Водного кодекса концептуальные изменения затрагивают 48 статей, в том числе 22 статьи предлагается изложить в новой редакции, — рассказал Владимир Бабичев. — В целях обеспечения единства терминологии понятийный аппарат дополнен 19 новыми терминами и их определениями, что позволяет усовершенствовать терминологический словарь, который представлен новой редакцией Водного кодекса».
Проектом закона, в частности, четко разграничиваются существующие сферы регулирования схожих по своей сути общественных отношений, возникающих в области охраны и использования вод. Предусматриваются особенности правового регулирования отношений Президентом Республики Беларусь.
«Вносятся изменения по содержанию поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройства. На сегодняшний день на практике их обеспечить в полной мере не предоставляется возможным, так как отсутствуют правовые основания для принятия местными исполнительными и распорядительными органами таких решений. Также будет уточнен порядок установления запретов и ограничений на осуществление общего водопользования. Пересмотрен перечень поверхностных водных объектов, на которые распространяется обособленное водопользование, — уточнил депутат. — Принятие закона позволит урегулировать отношения, возникающие в области охраны и использования вод, внесет комплексность в правовое регулирование соответствующей сферы общественных отношений».
Головной комиссией по законопроекту определена Постоянная комиссия по экологии и природопользованию Палаты представителей. 12 июля состоится ее заседание. «Как ожидается в этот день разработчик — Министерство лесного хозяйства — представит депутатам ключевые положения документа, мы определим дальнейшие шаги по работе с ними и по взаимодействию с заинтересованными структурами», — отметил Владимир Бабичев.
Новации коснутся достаточно большого круга лиц. «Если мы говорим о нормативно-правовой базе, то, например, при переработке Водного кодекса затрагивается закон “О нормативных правовых актах”, Декрет № 7 “О развитии предпринимательства”, но понятное дело, основной закон — “Об охране окружающей среды”. По этим подзаконным документам работают многие отраслевые организации, предприятия, сферы и т.д. Например, это будет очень интересно для предпринимателей, для тех, кто ведет и развивает сегодня туристический бизнес, где есть лодочные станции, пирсы для купания и так далее. Сегодня люди обращаются с этими вопросами к нам в ходе проведения личных приемов, — пояснил парламентарий. — Конечно, также законопроект затрагивает указ Президента “Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов” — будут нормы статей, которые позволяют самостоятельно принимать решения на местах. Будет пересмотрен состав бассейновых советов, которые возглавляют руководители областных исполкомов».
Комплексная переработка Водного кодекса Республики Беларусь продиктована временем, основана на результатах научных исследований и обоснована десятилетней правоприменительной практикой.
«Предлагается более четкое разграничение существующих сфер регулирования схожих по своей сути общественных отношений, возникающих в области охраны и использования вод. По результатам инвентаризации поверхностных водных объектов будут изменены подходы к присвоению водным объектам соответствующей классификации. Также уточняется перечень поверхностных водных объектов, в отношении которых не требуется проведение оценки экологического состояния», — пояснил депутат.
Владимир Бабичев дополнил, что изменения также обусловлены изменениями климата и природной среды, строительством новых объектов и совершенствованием поверхностных и глубоководных водных ресурсов. Прогресс требует обновления законодательства, и именно поэтому Водный кодекс будет совершенствоваться, что будет способствовать упорядочению законодательных актов в данной области и позволит урегулировать отношения, возникающие в области охраны и использования вод, в том числе комплексность правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений.
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