Корректируются 48 статей. Какие изменения затронут Водный кодекс Республики Беларусь

Новации коснутся достаточно большого круга лиц. «Если мы говорим о нормативно-правовой базе, то, например, при переработке Водного кодекса затрагивается закон “О нормативных правовых актах”, Декрет № 7 “О развитии предпринимательства”, но понятное дело, основной закон — “Об охране окружающей среды”. По этим подзаконным документам работают многие отраслевые организации, предприятия, сферы и т.д. Например, это будет очень интересно для предпринимателей, для тех, кто ведет и развивает сегодня туристический бизнес, где есть лодочные станции, пирсы для купания и так далее. Сегодня люди обращаются с этими вопросами к нам в ходе проведения личных приемов, — пояснил парламентарий. — Конечно, также законопроект затрагивает указ Президента “Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов” — будут нормы статей, которые позволяют самостоятельно принимать решения на местах. Будет пересмотрен состав бассейновых советов, которые возглавляют руководители областных исполкомов».