Путин поручил представить проект указа об установлении Дня языков народов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить проект указа об установлении Дня языков народов РФ.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, прошедшего 5 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации и представить… проект указа Президента Российской Федерации об установлении Дня языков народов Российской Федерации», — говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения — 1 октября 2025 года, ответственный — вице-премьер Татьяна Голикова и советник президента Елена Ямпольская.