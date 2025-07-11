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Путин поручил представить проект указа об установлении Дня языков народов

Путин поручил до 1 октября представить проект указа о Дне языков народов России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить проект указа об установлении Дня языков народов РФ.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, прошедшего 5 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

«Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации и представить… проект указа Президента Российской Федерации об установлении Дня языков народов Российской Федерации», — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — 1 октября 2025 года, ответственный — вице-премьер Татьяна Голикова и советник президента Елена Ямпольская.

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