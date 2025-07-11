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В Самаре и Абхазии создадут международную школу парусного спорта для детей

Самарская область и Абхазия договорились о создании международной школы парусного спорта.

Самарская область и Абхазия договорились о создании международной школы парусного спорта. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков.

Инициатива обсуждалась на встрече с первым замглавы Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и Президентом Абхазии Бадрой Гунба.

Школы откроются в Самаре и Абхазии. Планируется, что самарские дети смогут проходить летние тренировки на Черном море, а абхазские — на базе в Самарской области.

С Федерацией парусного спорта РФ уже проведены предварительные переговоры, специалисты готовы оказывать методическую помощь. Также в сентябре стороны представят программу культурного обмена между Самарой и Сухумом.

Ранее Самарский оркестр выступил в Сухуме в честь празднования 2509-летия города.

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