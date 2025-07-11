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Роспотребнадзор рассказал о сезонном подъеме заболеваемости ЭВИ

Роспотребнадзор: сезонный подъем заболеваемости ЭВИ начался раньше обычного.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) начался в России раньше, пик заболеваемости прогнозируется на июль-август, сообщила журналистам пресс-служба Роспотребнадзора.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела расширенное заседание коллегии ведомства, посвященное анализу деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за первые шесть месяцев текущего года и определению ключевых задач на второе полугодие. Был рассмотрен вопрос об эпидемиологической ситуации в стране.

«Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) начался раньше обычного, с середины мая, и пик заболеваемости прогнозируется на июль-август», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что из-за этого территориальным органам Роспотребнадзора поручено усилить контроль за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении ЭВИ, в том числе в дошкольных и летних оздоровительных организациях.