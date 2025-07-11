Путин поручил представить предложения о проведении конкурса песенной поэзии

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить предложения о проведении общероссийского конкурса песенной поэзии.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, прошедшего 5 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации, Советом при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и при участии Общероссийской общественной организации “Союз писателей России” и представить предложения об организации и проведении общероссийского конкурса песенной поэзии», — говорится в документе.
Срок — 1 октября 2025 года. Ответственными назначены замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, советник президента Елена Ямпольская.