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Путин поручил представить предложения о проведении конкурса песенной поэзии

Путин поручил до 1 октября представить предложения о конкурсе песенной поэзии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить предложения о проведении общероссийского конкурса песенной поэзии.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, прошедшего 5 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

«Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации, Советом при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и при участии Общероссийской общественной организации “Союз писателей России” и представить предложения об организации и проведении общероссийского конкурса песенной поэзии», — говорится в документе.

Срок — 1 октября 2025 года. Ответственными назначены замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, советник президента Елена Ямпольская.

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