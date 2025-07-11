Путин поручил представить предложения о проведении конкурса песенной поэзии

«Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации, Советом при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и при участии Общероссийской общественной организации “Союз писателей России” и представить предложения об организации и проведении общероссийского конкурса песенной поэзии», — говорится в документе.