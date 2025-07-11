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Ситуация с респираторными инфекциями в России стабилизировалась

Роспотребнадзор: в России стабилизировалась ситуация с респираторными инфекциями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ситуация с респираторными инфекциями, корью и менингококковой инфекцией в России в стабилизировалась, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела расширенное заседание коллегии ведомства, посвященное анализу деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за первые шесть месяцев этого года и определению ключевых задач на второе полугодие. Был рассмотрен вопрос об эпидемиологической ситуации в стране.

«На коллегии было констатировано, что ситуация с респираторными инфекциями, корью и менингококковой инфекцией в России в целом стабилизировалась», — рассказали в пресс-службе.