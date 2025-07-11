Ситуация с респираторными инфекциями в России стабилизировалась

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ситуация с респираторными инфекциями, корью и менингококковой инфекцией в России в стабилизировалась, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела расширенное заседание коллегии ведомства, посвященное анализу деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за первые шесть месяцев этого года и определению ключевых задач на второе полугодие. Был рассмотрен вопрос об эпидемиологической ситуации в стране.
«На коллегии было констатировано, что ситуация с респираторными инфекциями, корью и менингококковой инфекцией в России в целом стабилизировалась», — рассказали в пресс-службе.