В Минске по пр. Машерова ограничат движение транспорта на время ремонтных работ

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с работами по замене асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение всех видов транспортных средств по проспекту Машерова в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ограничение движения начнет действовать с 22.00 11 июля до 06.00 12 июля на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей.
А также с 22.00 12 июля до 06.00 13 июля на участке от проспекта Победителей до улицы Даумана.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. -0-