В Минске по пр. Машерова ограничат движение транспорта на время ремонтных работ

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с работами по замене асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение всех видов транспортных средств по проспекту Машерова в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.