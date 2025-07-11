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В Минске по пр. Машерова ограничат движение транспорта на время ремонтных работ

Ограничение движения начнет действовать с 22.00 11 июля до 06.00 12 июля на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей.

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с работами по замене асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение всех видов транспортных средств по проспекту Машерова в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ограничение движения начнет действовать с 22.00 11 июля до 06.00 12 июля на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей.

А также с 22.00 12 июля до 06.00 13 июля на участке от проспекта Победителей до улицы Даумана.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. -0-