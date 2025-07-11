Лукашенко заслушал доклад главы МЧС об устранении последствий стихии в Беларуси

Телеграм-канал «Пул Первого» рассказал, что в рабочую пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал несколько докладов по телефону. В частности, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский «подробно и долго докладывал об устранении последствий стихии по стране».
Речь идет о разрушительных ураганах, которые пронеслись по Беларуси 9 — 10 августа. Мы писали, в частности, что мощный ураган разворотил деревню в Витебской области 9 июля: «Снесло не только крыши, но и стены домов и деревья, полностью перекрыта трасса». Также мы собрали информацию про последствия урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, а лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям. А здесь про последствия ливня в Минске 10 июля 2025: подтопления, падения деревьев, остановки транспорта, десятибалльные пробки.
Кроме того мы рассказывали, как выглядит сломанный и поваленный лес после страшного урагана в Беларуси — фото и видео.
Второй доклад был от управляющего делами президента Юрия Назарова, который касался работ на объектах агросервиса, а также на молокозаводе и комбикормовом заводе. В свое время глава республики ставил задачу все сделать «образцово-показательно».
«Сегодня Первый пролетел и посмотрел все сверху. После — послушал доклад. Мы знаем, что скоро будут и другие подробности!» — сказали авторы «Пула Первого».
Тем временем Минобразования объяснило, почему белорусские дети должны идти в школу с 6−7 лет.
Также мы показали, как выглядит сломанный и поваленный лес после страшного урагана в Беларуси и опубликовали фото и видео.
А еще мы писали, что белорусская теннисистка Арина Соболенко поражена неуважительным поведением американки Анисимовой во время их матча на Уимблдоне.