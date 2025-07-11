Лукашенко заслушал доклад главы МЧС об устранении последствий стихии в Беларуси

Речь идет о разрушительных ураганах, которые пронеслись по Беларуси 9 — 10 августа. Мы писали, в частности, что мощный ураган разворотил деревню в Витебской области 9 июля: «Снесло не только крыши, но и стены домов и деревья, полностью перекрыта трасса». Также мы собрали информацию про последствия урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, а лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям. А здесь про последствия ливня в Минске 10 июля 2025: подтопления, падения деревьев, остановки транспорта, десятибалльные пробки.