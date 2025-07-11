Путин поручил контролировать доступность услуг по реабилитации инвалидов

«Рекомендовать Общероссийскому общественному движению “Народный фронт “За Россию” ежегодно проводить мониторинг доступности услуг по физической реабилитации и абилитации инвалидов, а также занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом в целях выявления ключевых проблем и подготовки предложений по их решению”, — говорится в сообщении.