Путин поручил контролировать доступность услуг по реабилитации инвалидов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать «Народному фронту» ежегодно проводить мониторинг доступности услуг по физической реабилитации инвалидов.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«Рекомендовать Общероссийскому общественному движению “Народный фронт “За Россию” ежегодно проводить мониторинг доступности услуг по физической реабилитации и абилитации инвалидов, а также занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом в целях выявления ключевых проблем и подготовки предложений по их решению”, — говорится в сообщении.