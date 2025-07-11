Путин поручил увеличить сеть организаций по реабилитации инвалидов

«Правительству РФ совместно с Государственной думой Федерального собрания РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений… обеспечить к 2030 году увеличение сети организаций, оказывающих услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов, предусмотрев расширение участия физкультурно-спортивных организаций в оказании таких услуг и использование спортивных сооружений для этих целей», — говорится в сообщении.