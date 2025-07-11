Путин поручил поддержать производителей протезно-ортопедических изделий

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры поддержки российских производителей протезно-ортопедических изделий и специализированных тренажеров.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии органов местного самоуправления:… с учетом ранее данных поручений принять дополнительные меры поддержки российских производителей протезно-ортопедических изделий и специализированных тренажеров для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом», — говорится в документе.