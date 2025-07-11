Новый стадион для греческого клуба построит ростовский бизнесмен

Ростовский бизнесмен Саввиди планирует построить новый стадион для своей греческой футбольной команды. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на пресс-службу организации.
Сейчас у команды есть стадион, он называется «Тумба». А нынешний проект бизнесмена носит название «Новая Тумба».
Для строительства было выделено 2,9 га в Салониках. Уже найден и генеральный подрядчик. Теперь остается получить разрешение на строительство, рекомендацию УЕФА и пройти ряд бюрократических процедур.
Отметим, что стадион планируют построить в течение двух лет.