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Новый стадион для греческого клуба построит ростовский бизнесмен

В течение двух лет ростовский бизнесмен планирует отстроить новый стадион для своей футбольной команды.

Источник: Комсомольская правда

Ростовский бизнесмен Саввиди планирует построить новый стадион для своей греческой футбольной команды. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на пресс-службу организации.

Сейчас у команды есть стадион, он называется «Тумба». А нынешний проект бизнесмена носит название «Новая Тумба».

Для строительства было выделено 2,9 га в Салониках. Уже найден и генеральный подрядчик. Теперь остается получить разрешение на строительство, рекомендацию УЕФА и пройти ряд бюрократических процедур.

Отметим, что стадион планируют построить в течение двух лет.