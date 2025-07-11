В Самаре пересмотрят границы территории драмтеатра

11 июля ГИООКН Самарской области опубликовал материалы, обосновывающие корректировку границ объекта культурного наследия федерального значения — здания Городского театра на площади Чапаева, построенного в 1888 году по проекту архитектора Михаила Чичагова.
Согласно материалам, действующие границы памятника не соответствуют его фактическим архитектурным и планировочным параметрам: из охранной зоны выпали элементы самого здания — крыльцо главного входа, подземные помещения, часть хозяйственного двора и надворные постройки. Более того, граница проходит прямо по несущим стенам театра, что нарушает требования сохранности объекта.
Проект предполагает расширение территории памятника, чтобы включить в нее все ключевые элементы исторической планировки. Документация прошла государственную историко-культурную экспертизу, в результате которой изменения признаны обоснованными.
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