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Путин поручил регионам включить реабилитацию инвалидов в перечни госуслуг

Путин поручил включить реабилитацию инвалидов в перечень региональных госуслуг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать субъектам РФ включить услуги по реабилитации инвалидов в региональные перечни государственных и муниципальных услуг.

Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая, опубликован на сайте Кремля.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации… обеспечить включение услуг по физической реабилитации и абилитации инвалидов в региональные перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ», — говорится в документе.