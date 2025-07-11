Путин поручил создать в такси систему поощрений за перевозку инвалидов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поручил создать для такси систему поощрений за перевозку инвалидов и доложить об этом до 1 декабря, Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая, опубликовали на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям “Физическая культура и спорт” и “Эффективная транспортная система” принять меры, направленные на повышение транспортной доступности для инвалидов спортивных сооружений, предусмотрев, в том числе, развитие парка специализированных транспортных средств и создание системы поощрений за перевозку инвалидов для водителей такси и компаний, осуществляющих такую перевозку», — говорится в документе.
Согласно перечню, доклад должен быть представлен до 1 декабря. Ответственными назначены премьер РФ Михаил Мишустин, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и глава Бурятии Алексей Цыденов, отмечается в документе.