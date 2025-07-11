Путин поручил создать в такси систему поощрений за перевозку инвалидов

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям “Физическая культура и спорт” и “Эффективная транспортная система” принять меры, направленные на повышение транспортной доступности для инвалидов спортивных сооружений, предусмотрев, в том числе, развитие парка специализированных транспортных средств и создание системы поощрений за перевозку инвалидов для водителей такси и компаний, осуществляющих такую перевозку», — говорится в документе.