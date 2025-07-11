Путин поручил открыть на базе ФМБА центры по реабилитации инвалидов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 2027 году открыть на базе ФМБА не менее десяти центров в федеральных округах по реабилитации инвалидов, в том числе участников СВО.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая, опубликован на сайте Кремля.
«ФМБА России совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции “Защитники Отечества” и Государственной корпорацией “Ростех” при участии Паралимпийского комитета России обеспечить создание к 2027 году в федеральных округах на базе организаций, подведомственных ФМБА России, не менее 10 протезно-реабилитационных центров, осуществляющих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе участников специальной военной операции, по всем основным направлениям», — говорится в сообщении.
Доклад должен быть предоставлен до 15 декабря 2025 года.