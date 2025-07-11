Два новых телеканала начинают вещать в Беларуси, и один из них круглосуточный

«Зал суда» появился с 11 июля на 80-й кнопке. Это канал, говорят в пресс-службе оператора, как раз для любителей судебных драм. Телезрителей ждут громкие процессы, резонансные дела и реальные истории. Также в эфире концентрировано покажут известные проекты «Судебные страсти», «Дела семейные. Новые истории», «Час суда», «Зал суда. Битва за деньги», «Бракоразводные процессы».