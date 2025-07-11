На Арбате в центре Москвы открылась фотовыставка «Города Победы»

«Эта выставка — не просто собрание фотографий, а масштабный исторический проект, объединяющий 31 город России в едином порыве памяти. Каждый снимок является частью летописи Великой Победы, запечатлевшей мемориалы и памятные места, которые хранят подвиг защитников Отечества. Экспозиция подчеркивает вклад каждого региона в общее дело, напоминая, что Победа ковалась не только на фронтах, но и в тылу — трудом, мужеством и единством всего народа. Особое место в выставке занимают города-герои, чьи мемориалы стали символами несокрушимой стойкости», — подчеркнул Максимов.