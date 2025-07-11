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Путин внес изменения в ношение военной формы

Президент России Владимир Путин подписал указ, изменяющий правила ношения формы для военнослужащих страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Главное новшество касается костюмов с короткими и длинными рукавами: для высших офицеров Вооруженных сил РФ и Росгвардии теперь предусмотрены брюки с кантами и лампасами установленных цветов, что подчеркивает их статус и принадлежность. Помимо этого, в состав полевого обмундирования всех военнослужащих ВС включена новая боевая рубашка камуфлированной расцветки, ориентированная на повышение комфорта и функциональности в полевых условиях.

Особые изменения коснулись высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск. Для них вводится дополнительная парадно-выходная тужурка черного цвета с шитьем пятипроцентного золочения на воротнике и погонах, что придаст ей более торжественный и нарядный вид.