Путин внес изменения в ношение военной формы

Главное новшество касается костюмов с короткими и длинными рукавами: для высших офицеров Вооруженных сил РФ и Росгвардии теперь предусмотрены брюки с кантами и лампасами установленных цветов, что подчеркивает их статус и принадлежность. Помимо этого, в состав полевого обмундирования всех военнослужащих ВС включена новая боевая рубашка камуфлированной расцветки, ориентированная на повышение комфорта и функциональности в полевых условиях.
Особые изменения коснулись высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск. Для них вводится дополнительная парадно-выходная тужурка черного цвета с шитьем пятипроцентного золочения на воротнике и погонах, что придаст ей более торжественный и нарядный вид.