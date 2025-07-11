Путин внес изменения в ношение военной формы

Главное новшество касается костюмов с короткими и длинными рукавами: для высших офицеров Вооруженных сил РФ и Росгвардии теперь предусмотрены брюки с кантами и лампасами установленных цветов, что подчеркивает их статус и принадлежность. Помимо этого, в состав полевого обмундирования всех военнослужащих ВС включена новая боевая рубашка камуфлированной расцветки, ориентированная на повышение комфорта и функциональности в полевых условиях.