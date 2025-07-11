Мир откликается на каждый шаг: что такое карма и как она работает

Карма — это древнее понятие, пришедшее из индуизма и буддизма. В индуизме она описывает связь между поступком человека — физическим или мысленным — и его последствиями. Причем последствия могут настигнуть не только в этой жизни, но и в следующей. В буддизме же акцент смещен на намерения: важно не только то, что вы сделали, но и с каким умыслом. Что такое карма и как она работает, рассказала «Вечерней Москве» эзотерик Аделина Панина.