В Самарской области высадят пять видов редких растений

В 2025 году в Самарской области высадят пять видов растений из Красной книги. Биологи планируют вернуть в природу клематис цельнолистный, можжевельник казацкий, ирис сибирский, лук косой и ясенец кавказский.
Высадка пройдет на особо охраняемых природных территориях по программе «Охрана окружающей среды». Процесс включает отбор и выращивание растений, их изучение, а затем — высадку в природные условия. Работа идет в регионе уже более 30 лет и дает стабильные результаты.
Ранее таким способом был восстановлен пион тонколистный, который исключили из Красной книги региона в 2017 году.
Программа выполняется при участии Самарского университета и Института экологии Волжского бассейна. Всего в области 211 особо охраняемых природных территорий, и их площадь планируется увеличить до 100 тысяч гектаров к 2030 году.
Также оцифрованные растения Самарского университета вошли в глобальную систему GBIF.
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