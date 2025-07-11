В Госдуме окончательно приняли закон Башкирии о снижении стоимость дарения недвижимости между родственниками

Толкачев пояснил, что с января 2023 года все сделки дарения между гражданами требуют обязательного нотариального удостоверения. Эта мера, по его словам, помогла пресечь мошеннические схемы с недвижимостью, но одновременно увеличила финансовую нагрузку на граждан. При средней стоимости нотариальных услуг в 25−30 тысяч рублей, для многих семей эта сумма оказалась ощутимой.