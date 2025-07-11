В Госдуме окончательно приняли закон Башкирии о снижении стоимость дарения недвижимости между родственниками

Государственная Дума России окончательно одобрила законопроект, разработанный парламентом Башкирии и депутатом Сарданой Авксентьевой от партии «Новые люди», который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ.
Как утверждает председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, новый закон вдвое снижает размер госпошлины за нотариальное удостоверение сделок дарения между близкими родственниками. Под близкими родственниками понимаются родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, а также братья и сестры, включая неполнородных.
Толкачев пояснил, что с января 2023 года все сделки дарения между гражданами требуют обязательного нотариального удостоверения. Эта мера, по его словам, помогла пресечь мошеннические схемы с недвижимостью, но одновременно увеличила финансовую нагрузку на граждан. При средней стоимости нотариальных услуг в 25−30 тысяч рублей, для многих семей эта сумма оказалась ощутимой.
Закон, который вступит в силу после официального опубликования, позволит близким родственникам платить только 50% от установленного тарифа при оформлении дарственных.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.