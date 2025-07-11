Sky Sports: трансфер Смит станет самым дорогим в истории женского футбола

Сейчас футболистке 20 лет. В 2019-м она стала самым молодым (15 лет и 94 дня) игроком в истории сборной Канады. С того момента Оливия Смит провела 18 матчей за национальную команду. В 2024 году она начала выступать за английский клуб «Ливерпуль».