Конфликт в театре, смерти детей и любовные скандалы: как живет Александр Домогаров

Их сыну Дмитрию было 23 года, когда он погиб в ДТП. Домогаров тяжело переживал эту утрату, но продолжал активно гастролировать. «Когда погиб сын, я просто не знал, что делать. А ведь нужно было что-то делать, куда-то ехать, организовывать. Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Не знаю, как на это реагировать. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии», — говорил он.