Конфликт в театре, смерти детей и любовные скандалы: как живет Александр Домогаров

Александр Домогаров отмечает день рождения 12 июля.
Александр Домогаров — популярный российский актер. Зрители знают его по ролям Павла Горина в «Гардемаринах», Андрея Серегина в «Бандитском Петербурге», Александра Турецкого в «Марше Турецкого» и многим другим. Его личная жизнь оказалась не менее насыщенной. 12 июля актеру исполняется 62 года. О его карьере, романах и потере детей— в материале URA.RU.
Детство и юность Домогарова.
Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Его отец был директором-распорядителем «Москонцерта» и «Росконцерта», а после заведовал Музыкальным театром имени Наталии Сац. Мама работала в сфере торговли. Саша с детства увлекался литературой, историей и кино. Он часто посещал местные кинотеатры, чтобы посмотреть новинки отечественного проката. Окончив школу, он, не задумываясь, понес документы в знаменитое Щепкинское училище, куда поступил с первого раза.
Карьера Домогарова.
Получив образование, Домогаров начал выступать на сцене Малого театра. Вскоре он стал принимать участие в спектаклях Театра Советской Армии. «В меня сильно вцепились в военкомате. Благодаря содействию руководства театра и хлопотам отца меня не отправили в Тмутаракань, а взяли в команду Театра Советской Армии. После службы я так и остался в этом театре и проработал в нем 11 лет. Потом пришел в Театр имени Моссовета», — рассказывал он в интервью «7 Дней».
Домогаров стал популярен после участия в сериале «Королева Марго’Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press.
Он участвовал в таких постановках, как «Милый друг», «Портрет Дориана Грея», «Мой бедный Марат» и других. За некоторые из ролей актер был отмечен престижными театральными премиями, однако они не принесли ему широкой известности.
На экране он появился в 80-х годах в эпизодических ролях. Уже в 1990-м году ему выпал шанс исполнить главную роль в фильме «Делай — раз!», где его партнерами по съемочной площадке стали Владимир Машков и Евгений Миронов. Однако популярность к нему пришла после участия в третьей части «Гардемаринов». После показа сериала «Королева Марго» в 1996 году его стали узнавать повсеместно. Там он играл графа де Бюсси, а затем его герой получил продолжение в фильме «Графиня де Монсоро».
Далее он снялся в польском фильме «Огнем и мечом», а в 2000-м Домогаров присоединился к культовому сериалу «Бандитский Петербург», сыграв журналиста Серегина. В последующие годы его фильмография пополнилась пополнилась такими проектами, как «Одна июньская ночь», «Марш Турецкого», «Империя под ударом», «Идиот», «Царь» и «Достоевский».
Личная жизнь Домогарова.
Первый брак и потеря детей.
Впервые актер женился в 18 лет на Наталье Сагоян. В 1985 году у них родились мальчики-близнецы, но один из них не выжил после родов. Сын Дмитрий рос здоровым и активным, однако ему не было двух лет, когда родители расстались. Наталья была обижена на бывшего мужа и запретила ему общаться с сыном.
«Первая супруга — это такое юношеское увлечение. Нельзя вообще такое делать — в 18 лет жениться. Это противопоказано. Родители не отговорили. Все было разрушено жизнью. Везде можно искать крайних и виноватых. Не надо этого было тогда делать», — рассказывал Домогаров в программе «Легенда» на RTVI.
Их сыну Дмитрию было 23 года, когда он погиб в ДТП. Домогаров тяжело переживал эту утрату, но продолжал активно гастролировать. «Когда погиб сын, я просто не знал, что делать. А ведь нужно было что-то делать, куда-то ехать, организовывать. Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Не знаю, как на это реагировать. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии», — говорил он.
Браки с Гуненковой и Громушкиной.
Домогаров несколько лет находился в отношения с Мариной АлександровойФото: Роман Денисов / Russian Look / Global Look Press.
Второй супругой Домогарова стала костюмер Театра Советской армии Ирина Гуненкова. В этом браке родился сын Александр. Этот брак тоже был коротким, но в этот раз Домогарову удалось сохранить хорошие отношения с сыном.
В 2001 году актер женился на коллеге Наталье Громушкиной. Актриса была на 12 лет младше Домогарова, но это не мешало их отношениям. Вместе они прожили четыре года, а после разошлись. В мае 2005 года сообщалось, что Наталья родила сына Гордея и приписывала отцовство бывшему супругу. Однако тест ДНК родство не подтвердил.
Романы Александра Домогарова.
Роман Домогарова с актрисой Мариной Александровой начался на съемках телесериала «Звезда эпохи». Они скандалили и расставались, потом снова мирились. Ходили слухи, что актер выпивал и поднимал руку на актрису. Однако сама Марина признавалась, что благодарная Александру за эти отношения.
«Я благодарна Саше, потому что он открыл во мне любовь. Может, отношения мне были даны как испытание. До нашего знакомства я была тепличным растением, и, наверное, мне стоило пережить эту историю, чтобы понять, как сходить с ума, когда умираешь от тоски по близкому человеку. Словом, с Сашей я повзрослела», — передает слова актрисы «Комсомольская правда».
В 2020 году Домогаров сообщил, что на тот момент десять лет состоял в отношениях с танцовщицей Татьяной Степановой. Девушка младше артиста на 22 года. В 2022 году в СМИ появилась информация об их расставании, но пара это никак не комментировала.
В 2023 году Александр Домогаров рассказал журналистам, что его сердце занято. Причем возлюбленную он назвал «женой» и своим главным соратником, но ее имя не раскрыл. «Я не могу сказать, какой она должна быть любимая женщина. Она существует, она занимает место в моем сердце. Она мой помощник, друг, жена, соратник. Она моя спина», — передает слова актера «Пятый канал».
Уход Домогарова из Моссовета.
В 2024 году Домогаров ушел из театра Моссовета, прослужив в нем 30 лет. Он заявил, что с 2020 года наблюдал за тем, как новое руководство разрушает театр, и ему не удалось выстроить конструктивный диалог.
Домогаров ушел из театра из-за конфликта с руководствомФото: Dmitry Konstantinov / Russian Look / Global Look Press.
«Я закрывал глаза на то, что осенью в анонсах спектакля не указывалось мое имя. Закрывал глаза на то, что до декабря театр не потратил ни копейки на рекламу спектакля “Ричард III”, имеющего самую высокую цену на билеты Есть катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю», — заявил артист MK.RU.
Позже актриса Ольга Остроумова подтвердила, что у актера был конфликт с руководством. «Да, Саша ушел из театра из-за конфликта с руководством. Я не знаю, но, может быть, Домогаров сам хотел стать худруком, были такие какие-то мотивы? Не сработался он с Евгением Марчелли, не сошелся, бывает. Ушел прямиком в Театр Советской Армии, Домогаров там сейчас играет замечательно. А все равно сколько негатива!» — рассказала актриса в интервью «СтарХит».
Где сейчас Александр Домогаров.
Александр Домогаров продолжает творческую деятельность, работает в театре. Он задействован в постановке «Маскарад». В 2023 году артист снялся в картине «Гардемарины 1787. Война».