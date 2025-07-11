Запретная любовь, критика Крутого и страшный диагноз: жизнь Валентины Толкуновой

Валентине Толкуновой могло исполниться 79 лет.
Валентина Толкунова — известная советская и российская певица. Ее лучистые глаза, «голос со слезой» и жемчужная нить в волосах запомнились миллионам поклонников. А песни «Стою на полустаночке», «Носики-курносики» и «Если б не было войны» звучат до сих пор. 12 июля певице могло бы исполниться 79 лет. О ее карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Толкуновой.
Валентина Толкунова родилась 12 июля 1946 года в Армавире. Ее родители трудились на железной дороге в Забайкалье, но позже перебрались в Москву. В их доме часто звучали песни в исполнении Леонида Утесова, Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой, и Валентина выучила многие песни любимых исполнителей.
В 10 лет ее приняли в хор Центрального дома культуры железнодорожников. После школы она поступила в Московский институт культуры, а позже в институт имени Гнесиных. В 19 лет Толкунова попала в ансамбль ВИО-66 под руководством Юрия Саульского. Этот коллектив был одним из самых известных джазовых составов в СССР. Совместная работа настолько сблизила Саульского и Толкунову, что они вскоре поженились.
Карьера Валентины Толкуновой.
Толкунова стала популярной после исполнения песни «Стою на полустаночке’Фото: Валентина Созинова /Фотохроника ТАСС.
Пять лет Валентина пела джазовый репертуар. После ухода из коллектива «ВИО-66» она выступала на сборных концертах и в музыкальных спектаклях, записывала композиции для кинофильмов, исполняла эпизодические роли и принимала участие в дубляже картин.
Популярность исполнительнице принесла песня композитора Ильи Катаева «Стою на полустаночке». С этой песней певица одержала победу на телевизионном конкурсе «Артлото». В 1972 году на юбилейном вечере поэта-песенника Льва Ошанина Толкунова исполнила песню Владимира Шаинского «Ах, Наташа».
Сам композитор не испытывал особой симпатии к этой композиции, однако в итоге передал песню Толкуновой. Неожиданно для всех произведение вызвало большой резонанс у публики. Певицу дважды приглашали исполнить песню на бис и долго не отпускали со сцены. Именно на этом выступлении Валентина Толкунова впервые украсила свои длинные волосы жемчужной нитью, которая стала ее визитной карточкой.
«В 1972 году я выступала в Колонном зале и мне сшили для этого концерта красивое платье, расшитое жемчугом. У меня нашлась дома нитка жемчуга, я вплела ее в косу “под платье”, посмотрела в зеркало и мне так понравился это образ, что я решила носить это украшение всегда», — рассказывала Толкунова «Комсомольской правде».
Толкунову стали приглашать на радио и телевидение. В эфире зазвучали ее песни, одна за другой стали выходить пластинки. С 1973 она стала постоянной участницей «Песни года», «Утренней почты», «Голубого огонька» и других популярных телевизионных передач.
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Для Валентины Толкуновой писали песни Павел Аедоницкий, Эдуард Колмановский, Оскар Фельцман, Микаэл Таривердиев, Давид Ашкенази, Владислав Успенский, Александра Пахмутова и многие другие. После того, как певица исполнила песню «Спят усталые игрушки» для детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши», а также «Кабы не было зимы» для мультфильма «Зима в Простоквашино», ее голос узнала и полюбила детская аудитория.
Певица много гастролировала за рубежом, выступала в Германии, Финляндии, Греции, Люксембурге, Вьетнаме, Сингапуре, Израиле, Индии и Японии. В 1985 году с Игорем Крутым и ансамблем «Элегия» объехала всю Северную Америку. Чуть позже Крутой перестал сотрудничать с Толкуновой, посчитав, что певица не вписывается в новые правила шоу-бизнеса и посоветовал ей сменить репертуар и имидж. Однако композитор ошибся, и артистка была популярна многие годы.
Личная жизнь Валентины Толкуновой.
Браки с Саульским и Папоровым.
С первым мужем, композитором Юрием Саульским, Толкунова познакомилась в джаз-оркестре «ВИО-66». Ей было 19, ему — 38. По признанию артистки, Саульский стал не просто ее первой любовью, это была настоящая страсть. Однако они пробыли вместе всего пять лет, так как Саульский увлекся актрисой Валентиной Аслановой и ушел к ней.
«Мы с Юрой расстались как интеллигентные люди, без дележа имущества, без скандалов. Потом встречались, дружили, я даже была в хороших отношениях с его последующими женами», — вспоминала артистка, пишет «Комсомольская правда».
Вторым ее мужем стал журналист-международник, латиноамериканист, писатель Юрий Папоров. В своей книге «Я не могу иначе…» Толкунова рассказала, что «он был интеллектуал, очень эрудированный человек, интересный собеседник». Юрий был старше Валентины на 23 года. Через три года после свадьбы у них родился сын Николай, а еще через год Папорова отправили в Мексику в «писательскую командировку», которая растянулась на 20 лет.
Толкунова не поехала с мужем, выбрав карьеру певицы. Сын остался с ней в Москве. Папоров редко приезжал в Россию, вернулся в начале 2000-х годов и жил отдельно от супруги. Однако Толкунова не настаивала на официальном расторжении брака.
Тайный роман.
Толкунова была дважды замужемФото: Юрий Сомов / РИА Новости.
В начале 1980-х годов Толкунова познакомилась с российским физиком, членом-корреспондентом Российской академии наук Владимиром Барановым. Их отношения стали одновременно источником вдохновения и серьезных переживаний. Оба находились в браках.
Их связь то прерывалась, то возобновлялась вновь. За два десятилетия, в течение которых их роман оставался тайной, Владимир Баранов так и не решился жениться на Толкуновой. Он умер от рака в 2005 году.
Кроме того, Валентине Толкуновой приписывали романтические отношения с дирижером Юрием Силантьевым, композитором Михаилом Таривердиевым, а также с певцом Львом Лещенко. Сама артистка называла подобные разговоры «веселыми слухами», не придавая им значения.
Отношения с сыном.
Отношения Толкуновой и ее единственного сына складывались сложно. Фактически она растила его одна и при этом много гастролировала. Она корила себя за то, что из-за работы многое упустила в его воспитании, и в интервью рассказывала про недопонимания между ними.
«Мы стоим на абсолютно разных позициях: он принимает мир таким, каким его предлагают воспринимать, а я — каким вижу его сама. Мы с Колей во многом не можем прийти к общему знаменателю. В этом, наверное, как раз и кроется пресловутая проблема “отцов и детей”, — рассказывала она “Комсомольской правде”.
Толкунова знала о своем заболевании раком на протяжении нескольких лет. Она проходила лечение и перенесла несколько операций. Однако от сына она тщательно скрывала свое состояние. В то время он проживал в Болгарии, где у него завязались отношения с девушкой по имени Диана. Молодой человек привозил Диану в Москву, чтобы познакомить с матерью. После того, как ему стало известно о ее болезни, он вернулся.
Борьба с болезнью и внезапный уход.
В апреле 2022 года Валентину Толкунову госпитализировали после концерта в Могилеве. Оказалось, что она долгое время скрывала от общественности, что борется с онкологией. По словам сына Толкуновой, незадолго до смерти она отказалась от химиотерапии, пишет РИА Новости. Однако улучшение оказалось временным и организму певицы не удалось справиться со страшной болезнью. Валентина Толкунова умерла 22 марта 2010 года.