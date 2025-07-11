Запретная любовь, критика Крутого и страшный диагноз: жизнь Валентины Толкуновой

Вторым ее мужем стал журналист-международник, латиноамериканист, писатель Юрий Папоров. В своей книге «Я не могу иначе…» Толкунова рассказала, что «он был интеллектуал, очень эрудированный человек, интересный собеседник». Юрий был старше Валентины на 23 года. Через три года после свадьбы у них родился сын Николай, а еще через год Папорова отправили в Мексику в «писательскую командировку», которая растянулась на 20 лет.