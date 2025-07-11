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Роспотребнадзор: Сезонный подъем заболеваемости ЭВИ начался раньше обычного

Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) начался в России раньше, чем обычно. Согласно прогнозам, пик заболеваемости будет наблюдаться в период с июля по август. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) начался в России раньше, чем обычно. Согласно прогнозам, пик заболеваемости будет наблюдаться в период с июля по август. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями начался раньше обычного, с середины мая, и пик заболеваемости прогнозируется на июль-август, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в связи с ситуацией территориальным органам Роспотребнадзора поручили усилить контроль за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении ЭВИ, в том числе в дошкольных и летних оздоровительных организациях, передают РИА Новости.

По словам инфекциониста и дерматолога Марият Мухиной, летом в условиях сырости на фоне плюсовой температуры фиксируется активизация грибковых и бактериальных микроорганизмов. Кроме того, общее переохлаждение может вызвать острые циститы, пиелонефриты, ларингиты, гаймориты, отиты и бронхолегочные заболевания.