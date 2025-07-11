Роспотребнадзор: Сезонный подъем заболеваемости ЭВИ начался раньше обычного

Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) начался в России раньше, чем обычно. Согласно прогнозам, пик заболеваемости будет наблюдаться в период с июля по август. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.