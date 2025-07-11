Безжалостная «Золушка»: почему жестокая «Гадкая сестра» заслуживает внимания

Но на этот раз мы видим знакомый сюжет другими глазами. На бал, прекрасного принца и поиски хрустальной туфельки зритель смотрит глазами Эльвиры — сводной сестры Золушки, которая тоже мечтает о счастливой жизни в замке. Вот только, в отличие от младшей сестры, природной красотой девушка похвастаться не может. По крайней мере, так считают все вокруг, уверяя девушку о том, что с таким лицом ей не видать ни то что принца, но и любого другого приличного жениха. Поэтому овдовевшая мать Эльвиры решает взять будущее дочери в свои руки — и любой ценой женить дочку.