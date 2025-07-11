Безжалостная «Золушка»: почему жестокая «Гадкая сестра» заслуживает внимания

«Гадкая сестра» показывает, на что готова пойти девушка ради любви.
Главным фильмом недели на стримингах стал жуткий и провокационный хоррор «Гадкая сестра», по-новому рассказывающий знакомую историю Золушки. Пока одни отворачиваются во время самых жестоких сцен, другие обсуждают то, насколько главные темы фильма злободневны. В рубрике «Что посмотреть» URA.RU рассказывает, почему он достоин внимания.
«Гадкую сестру» тут же окрестили новой «Субстанцией’Фото: Marcel Zyskind / Global Look Press.
Из-за оглушительного успеха боди-хоррора с Деми Мур в прошлом году все фильмы о пугающих изменениях женского тела стали получать прописку «в духе Субстанции». «Гадкая сестра» не стала исключением, хотя правильнее будет назвать этот фильм новым жутким взглядом на привычную сказку о золушке.
Но на этот раз мы видим знакомый сюжет другими глазами. На бал, прекрасного принца и поиски хрустальной туфельки зритель смотрит глазами Эльвиры — сводной сестры Золушки, которая тоже мечтает о счастливой жизни в замке. Вот только, в отличие от младшей сестры, природной красотой девушка похвастаться не может. По крайней мере, так считают все вокруг, уверяя девушку о том, что с таким лицом ей не видать ни то что принца, но и любого другого приличного жениха. Поэтому овдовевшая мать Эльвиры решает взять будущее дочери в свои руки — и любой ценой женить дочку.
Фраза «Красота требует жертв» могла бы стать ироничным и издевательским слоганом фильма. Режиссер хоррора, норвежка Эмили Блихфельдт, детально показывает каждую ступень превращения Эльвиры в красавицу. Местный экстравагантный хирург ломает девушке нос и пришивает ресницы к векам, учитель в танцевальной школе советует проглотить ленточного червя, чтобы скинуть лишние килограммы, а за столом будущей принцессе не дают есть ничего, кроме воды с лимоном.
Режиссер фильма Эмили БлихфельдтФото: Erika_Hebbert / Global Look Press.
Процесс издевательств над девушкой показан настолько подробно, что зритель сам может ощутить все муки, которые проходит Эльвира на пути к мечте. А когда девушке дают передохнуть от «бьюти процедур», на нее начинают давить психологически, убеждая в собственной уродливости. И к середине фильма Эльвира начинает верить мнению окружающих, с отвращением разглядывая свое, самое обычное, тело.
Бессмысленность мучений героини ради шанса на любовь — явный комментарий, который оставляет Блихфельдт. Режиссер вложила в фильм собственный опыт: женщина и сама раньше страдала от того, что не вписывается в современные стандарты красоты. Поэтому то, что ощущает девушка, стыдящаяся своего тела, показано максимально достоверно.
«Моя героиня знала, что ей не суждено быть Золушкой, что она подходит только на роль сводной сестры, но почему-то пошла на самообман — мне знакомы ее стыд и отчаяние. Что-то подобное и я испытывала, так же страдала и пыталась соответствовать идеалам красоты», — признавалась Эмили Блинхфельдт в интервью «Film.ru». «Я и моя героиня заслуживаем справедливости, поэтому я решила снять кино, после просмотра которого любой зритель поймет, что может подтолкнуть женщину отрезать себе часть ноги».
Как мы все знаем из классической сказки, на пути к руке и сердцу принца перед Эльвирой встанет Золушка — младшая сестра Агнес, не в пример красивее и обаятельнее неудачливой сводной. Но в «Гадкой сестре», в отличие от знакомой сказки, нет однозначно хороших и плохих персонажей. Каждая девушка в фильме обладает своим сложным характером, который меняется по ходу сюжета. Даже овдовевшую мать, отправляющую родную дочь под нож, можно понять. Ведь она искренне считает, что хорошее замужество — единственный шанс для Эльвиры на счастливую жизнь.
«Процедуры красоты» в фильме вдохновлены настоящими практиками из историиФото: Marcel Zyskind / Global Look Press.
Роль женщины в обществе и важность ее красоты — еще одна ключевая тема фильма. «Гадкая сестра» наглядно показывает то, на что готовы пойти многие девушки в погоне за красотой и вниманием. И несмотря на то, что фильм происходит в сказочном мире, аналогия с проглатыванием червя Эльвирой и повальной любовью звезд к «Оземпику» считывается мгновенно.
В безумную погоню за любовь принца отказывается включаться лишь третья сестра — Альма, единственный персонаж, который с ужасом наблюдает за всем происходящим. Именно в ее речь заложены главные мысли, которые режиссер хочет донести до зрителя. И именно она меняет знакомый по сказке Братьев Гримм финал, давая шанс измученной Эльвире.
«Гадкая сестра» становится в ряд боди-хорроров от женщин-режиссеров, которые набирают популярность последние годы. К самым ярким представительницам фем-хорроров можно отнести лауреата Каннского фестиваля Жюлию Дюкурно («Сырое», «Титан») и Корали Фаржа («Субстанция»). Теперь к ним присоединяется и Эмили Блинхфельдт.
Успех фильмов о жертвах, на которые готовы пойти женщины ради красоты, показывает актуальность и злободневность этой темы. Вот только пока одни смотрят и обсуждают «Субстанцию» и «Гадкую сестру», другие записываются на «уколы красоты» и закрывают глаза на побочки препаратов, обещающих быстрое похудение. Так что тема фем-хорроров вряд ли скоро исчерпает себя.