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Ростовский врач-терапевт Егорочкина рассказала, как пережить жару в общественном транспорте

Ростовчанам порекомендовали в жару ездить на автобусах либо ранним утром, либо вечером.

Источник: Комсомольская правда

На этой неделе Ростов накрыла аномальная жара. Температура воздуха местами достигает 40 градусов. Горожане жалуются на неработающие кондиционеры в автобусах.

В городской администрации пояснили, что техническое состояние транспорта, включая работу кондиционеров, регулярно проверяют. Однако их эффективность зависит от внешней температуры и частоты открывания дверей. Если система охлаждения ломается во время рейса, автобус снимают с маршрута.

Врач-терапевт Динара Егорочкина дала рекомендации, как легче переносить жару, особенно в транспорте. Она отметила, что Роспотребнадзор советует пить больше жидкости: воду, чай, морсы, несладкие кисломолочные напитки и избегать газировки, энергетиков и алкоголя. Одежда должна быть светлой, из натуральных тканей, а голову обязательно нужно прикрывать.

— Лучше планировать поездки на утро или вечер, а в салоне выбирать самые прохладные места. При головокружении или слабости нужно сразу выйти на улицу в тень, выпить воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью, — добавила врач.