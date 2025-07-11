Ростовский врач-терапевт Егорочкина рассказала, как пережить жару в общественном транспорте

На этой неделе Ростов накрыла аномальная жара. Температура воздуха местами достигает 40 градусов. Горожане жалуются на неработающие кондиционеры в автобусах.
В городской администрации пояснили, что техническое состояние транспорта, включая работу кондиционеров, регулярно проверяют. Однако их эффективность зависит от внешней температуры и частоты открывания дверей. Если система охлаждения ломается во время рейса, автобус снимают с маршрута.
Врач-терапевт Динара Егорочкина дала рекомендации, как легче переносить жару, особенно в транспорте. Она отметила, что Роспотребнадзор советует пить больше жидкости: воду, чай, морсы, несладкие кисломолочные напитки и избегать газировки, энергетиков и алкоголя. Одежда должна быть светлой, из натуральных тканей, а голову обязательно нужно прикрывать.
— Лучше планировать поездки на утро или вечер, а в салоне выбирать самые прохладные места. При головокружении или слабости нужно сразу выйти на улицу в тень, выпить воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью, — добавила врач.