Таксисты объявили бойкот «Яндексу» из-за адской жары в Москве

Таксисты не хотят выходить на смену из-за того, что при высоком спросе тарифы повышаться не будут, заявил Олег Амосов.
Московские таксисты отказываются работать из-за жары. Они считают, что выгоднее не выходить на смену, чем тратить деньги на кондиционер. Об этом заявил председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
«Какой смысл выходить на работу в жару, париться, включать кондиционер? Зачем, если цена не поднимается при высоком спросе?» — заявил Амосов. Его слова приводит «Абзац» в своем telegram-канале. По его словам, все связано с «Яндекс. Такси», которые заявили, что в пиковые нагрузки цены повышаться не будут.
В Московской области температура воздуха составляет от 35 до 36 градуса по Цельсию. Аномальная жара спадет только к 14 июля.