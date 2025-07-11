Таксисты объявили бойкот «Яндексу» из-за адской жары в Москве

«Какой смысл выходить на работу в жару, париться, включать кондиционер? Зачем, если цена не поднимается при высоком спросе?» — заявил Амосов. Его слова приводит «Абзац» в своем telegram-канале. По его словам, все связано с «Яндекс. Такси», которые заявили, что в пиковые нагрузки цены повышаться не будут.