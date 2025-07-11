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Священник объяснил противоречивую деталь на похоронах покончившего с собой Старовойта

Священник РПЦ объяснил, почему на могиле похороненного в пятницу в Санкт-Петербурге экс-министра транспорта России Романа Старовойта установили православный крест.

Священник РПЦ объяснил, почему на могиле похороненного в пятницу в Санкт-Петербурге экс-министра транспорта России Романа Старовойта установили православный крест. Об этом пишет «Лента.ру».

Это произошло вопреки имеющемуся мнению, что самоубийцам нельзя ставить крест на могилах.

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что Старовойт был крещен, однако прощание прошло без отпевания.

Русская православная церковь допускает установку крестов на могилах людей, совершивших самоубийство, добавил священник.

По его словам, любой крещеный человек остается крещеным, что бы он ни совершил.

Ранее эксперт по этикету объяснила, почему девушке экс-министра транспорта Романа Старовойта не дали сесть рядом с его гробом на похоронах.

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