Артеменко: в Беларуси достаточно высокий уровень понимания, толерантности к людям с инвалидностью

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси достаточно высокий уровень понимания, толерантности к людям с инвалидностью. Такое мнение выразила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко во время конференции «Социально ответственный бизнес и общество. Современное построение инклюзивной среды», которая прошла в Витебске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минтруда.