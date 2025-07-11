Артеменко: в Беларуси достаточно высокий уровень понимания, толерантности к людям с инвалидностью

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси достаточно высокий уровень понимания, толерантности к людям с инвалидностью. Такое мнение выразила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко во время конференции «Социально ответственный бизнес и общество. Современное построение инклюзивной среды», которая прошла в Витебске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минтруда.
В Беларуси проживают более 550 тыс. людей с инвалидностью (6% населения). Из них трудоустроены 72 тыс. — это 62% от тех, кто может работать. Ежегодно в экономику приходят 2−2,5 тыс. новых специалистов с инвалидностью.
Замминистра труда и соцзащиты Марина Артеменко привела данные исследований НАН Беларуси: 96% граждан готовы к дружеским отношениям и помощи; 88% — к потреблению товаров/услуг от людей с инвалидностью; 36% рассматривают возможность создания семьи.
«Сегодня достаточно высокий уровень понимания, толерантности к людям с инвалидностью. И можно смело сказать, что именно благодаря общественным объединениям, государственной социальной политике, информационным кампаниям проблемы людей с инвалидностью стали зримы для общества», — отметила Марина Артеменко.
Для людей с инвалидностью созданы равные возможности для самореализации. Так, люди с инвалидностью, имеющие рекомендации к труду, в основном имеют профессии. Их включение в экономику выгодно человеку, государству и бизнесу: повышает самореализацию, благосостояние и решает кадровые вопросы.
Также действует госпрограмма «Общество равных возможностей», которая направлена на раскрытие потенциала людей с инвалидностью и старшего поколения.
С 2019 года действует система индивидуального сопровождения при трудоустройстве. Результат работы этой программы — 98% ее участников находят работу.
Во время конференции прошло подписание соглашения о сотрудничестве между Белорусским союзом женщин и Белорусским обществом инвалидов. Данное соглашение направлено на углубление кооперации в вопросах инклюзии между двумя общественными организациями. Документ скрепили подписями председатели организаций Елена Прохорова и Василий Лукашевич. -0-