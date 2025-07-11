Инфекционист рассказал, как защититься от кишечной палочки

— Заражение происходит через воду, продукты, фекально-оральным путем. Лучший способ борьбы — это профилактика. Моем руки и все то, что должно попасть в рот. Не пьем сырую воду, не купаемся и не глотаем воду из грязных водоемов, — сообщил доктор.