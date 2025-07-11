Инфекционист рассказал, как защититься от кишечной палочки

Кишечная инфекция — распространенное заболевание в летний период, страдают от него взрослые и дети. Как передается кишечная палочка и есть ли способы защиты, рассказал в беседе с «РИАМО» врач-инфекционист Владимир Неронов.
— Заражение происходит через воду, продукты, фекально-оральным путем. Лучший способ борьбы — это профилактика. Моем руки и все то, что должно попасть в рот. Не пьем сырую воду, не купаемся и не глотаем воду из грязных водоемов, — сообщил доктор.
Он добавил, что инкубационный период заболевания составляет 1−4 дня, в случае возникновения признаков острого кишечного заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью.
Ранее «Москва 24» рассказала, что в Дагестане выросло число зарегистрированных случаев отравления питьевой водой. За последние четверо суток с симптомами кишечной инфекции к врачам обратились 372 человека, большинство из них дети.
Кишечные инфекции могут вызвать воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, рвоту, диареи и боли в животе. Общая интоксикация организма грозит головной болью, слабостью и ознобом, передает Life.ru.