Ричмонд
+30°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инфекционист рассказал, как защититься от кишечной палочки

Инфекционист Неронов: некипяченая вода может быть источником кишечной палочки.

Источник: Комсомольская правда

Кишечная инфекция — распространенное заболевание в летний период, страдают от него взрослые и дети. Как передается кишечная палочка и есть ли способы защиты, рассказал в беседе с «РИАМО» врач-инфекционист Владимир Неронов.

— Заражение происходит через воду, продукты, фекально-оральным путем. Лучший способ борьбы — это профилактика. Моем руки и все то, что должно попасть в рот. Не пьем сырую воду, не купаемся и не глотаем воду из грязных водоемов, — сообщил доктор.

Он добавил, что инкубационный период заболевания составляет 1−4 дня, в случае возникновения признаков острого кишечного заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ранее «Москва 24» рассказала, что в Дагестане выросло число зарегистрированных случаев отравления питьевой водой. За последние четверо суток с симптомами кишечной инфекции к врачам обратились 372 человека, большинство из них дети.

Кишечные инфекции могут вызвать воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, рвоту, диареи и боли в животе. Общая интоксикация организма грозит головной болью, слабостью и ознобом, передает Life.ru.