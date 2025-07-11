Путин внес изменения в порядок ношения военной формы

Президент России Владимир Путин издал указ, вносящий изменения в правила ношения военной формы. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовой информации.
Изменения касаются как коротких, так и длинных рукавов военных костюмов. Теперь высшие офицеры Вооруженных сил РФ и Росгвардии будут носить брюки с кантами и лампасами определенных цветов.
Кроме того, в комплект полевого обмундирования для военнослужащих ВС РФ добавлена рубашка боевая камуфлированной расцветки. Для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск вводится новая парадно-выходная тужурка черного цвета с золотым шитьем на воротнике и погонах, говорится в документе.
В тот же день глава государства утвердил основы государственной политики страны относительно сохранения и развития русского языка, государственных языков республик страны и других языков народов РФ. В задачи госполитики входит сокращение использования иностранных слов, у которых присутствуют русские аналоги.
4 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что некоторые положения закона о защите русского языка уже вступили в силу. В частности, в рекламе запретили употреблять иностранные слова и выражения, а строящиеся ЖК разрешают называть только на русском языке.