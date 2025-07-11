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Стало известно, где похоронят Толю из Курска, закрывшего маму от БПЛА

Атака ВСУ на пляж в Курске случилась 8 июля.

Источник: Аргументы и факты

Маленького Толя из Курска, закрывшего маму во время атаки беспилотников, похоронят 12 июля, в его день рождения. Об этом сообщила близкая подруга семьи Татьяна Григорян.

«Церемония будет проходить в Курске. Толю похоронят без мамы, так как она находится на лечении в Москве. В последний путь ребенка проводит отец», — рассказала она aif.ru.

Атака ВСУ на пляж в Курске случилась 8 июля. В тот день погибли три человека, в том числе 5-летний Толя, который бросился защищать маму Полину М. Девушка сейчас находится в НИИ им. Склифосовского, она получила 50% ожогов тела. Тем временем, бойцы СВО отомстили за Толю.

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