На заводе им. Калинина запретили проносить воду из-за усиления мер безопасности

В пресс-службе подчеркнули, что питьевой режим на заводе обеспечивается в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В каждом цехе установлены баки с фильтрованной питьевой водой, которая выдается бесплатно. Кроме того, на территории МЗИК работают торговые точки, где можно приобрести бутилированную воду разного объема.