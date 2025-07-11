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На заводе им. Калинина запретили проносить воду из-за усиления мер безопасности

Работникам машиностроительного завода имени М. И. Калинина (МЗИК) в Екатеринбурге запретили проносить на территорию предприятия питание в непрозрачной упаковке и любые жидкости, за исключением лекарственных препаратов объемом не более 50 мл, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе завода.

Источник: Коммерсантъ

Причиной введения ограничений стали повышенные меры безопасности, действующие на предприятии.

В пресс-службе подчеркнули, что питьевой режим на заводе обеспечивается в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В каждом цехе установлены баки с фильтрованной питьевой водой, которая выдается бесплатно. Кроме того, на территории МЗИК работают торговые точки, где можно приобрести бутилированную воду разного объема.

В летний период всем работникам выдается бутилированная питьевая вода. «Необходимо также отметить, что согласно правовым актам министерства здравоохранения работникам горячих цехов ежедневно выдается минеральная вода», — сообщили в пресс-службе завода.

На заводе работает столовая в связи с чем отсутствует необходимость в проносе еды на территорию предприятия. Работникам выплачивается ежемесячная дотация на питание.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога посетили в Екатеринбурге медико-санитарную часть завода имени М. И. Калинина. Одним из ключевых вопросов Денис Паслер выделил нехватку врачей.