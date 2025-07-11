«Легкой победы не бывает». Богданович на встрече с «Детьми Содружества» рассказал о пути чемпиона

По мнению Александра Богдановича, пока мы здоровы, у нас очень много проблем, но когда мы заболеваем и наше тело страдает, у нас остается только одна проблема: как себя вылечить. Мы должны ежедневно заниматься спортом, совершенствовать свое тело, ведь это залог сохранения здоровья в будущем. −0- Фото Сергея Шелега.