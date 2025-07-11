«Легкой победы не бывает». Богданович на встрече с «Детьми Содружества» рассказал о пути чемпиона

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалоговая площадка «Быть спортивным, жить активно — это стильно» с участием титулованных белорусских спортсменов прошла во время X Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества», передает корреспондент БЕЛТА.
Во встрече приняли участие двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, член Совета Республики Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович и другие спортсмены. Ребята смогли задать им интересующие вопросы.
Александр Богданович отметил, что такие площадки нужно проводить как можно чаще, потому что на них олимпийские чемпионы и добившиеся высот спортсмены делятся своим путем к достижению победы.
«Детям это очень интересно и полезно. Самое важное: ребята видели тех чемпионов, путь которых шел сквозь тернистую дорогу. Многие родились в маленькой деревеньке или поселке, но смогли добиться исполнения своей мечты. Для этого есть все возможности в нашей стране: тренерские штабы, материально-техническая база. И люди готовы показывать результаты», — сказал Александр Богданович.
По его словам, ребята хотели узнать рецепт, который с наименьшими затратами сил приведет их к хорошему результату, а спортсмены пытались им объяснить, что легкой победы не бывает.
«Вся жизнь — это борьба. Борьба между спортсменами, борьба с проблемами, которые у тебя возникают. Нет единого рецепта, как их преодолеть, но нужно всегда стараться. Наверное, именно поэтому спорт нужен любому человеку. Не важно, занимаешься ты бизнесом, медициной или чем-то еще, спорт — это инструмент для поддержки каждого человека», — подчеркнул председатель Федерации хоккея.
По мнению Александра Богдановича, пока мы здоровы, у нас очень много проблем, но когда мы заболеваем и наше тело страдает, у нас остается только одна проблема: как себя вылечить. Мы должны ежедневно заниматься спортом, совершенствовать свое тело, ведь это залог сохранения здоровья в будущем. −0- Фото Сергея Шелега.