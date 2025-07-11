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Рубио призвал союзников США по НАТО передать Украине оружие из своих запасов

Рубио заявил, что страны НАТО располагают рядом оборонительных систем, необходимых Украине.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал страны НАТО передать Украине американское оружие из запасов участников альянса.

«Я бы обратил внимание на то, что рядом оборонительных систем, которые запрашивает Украина, союзники по НАТО уже располагают», — отметил Рубио по итогам встречи с главой МИД КНР на полях мероприятий линии АСЕАН.

Как заявил госсекретарь США, те системы вооружений, в которых нуждается Киев, не производятся в странах Европы. Поэтому НАТО, по словам Рубио, придется закупить их у Соединенных Штатов, чтобы восполнить свои запасы после передачи оружия Украине.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа, что Вашингтон не будет оплачивать оружие для Киева. Вместо этого, по словам главы Белого дома, поставки будут на 100% оплачиваться странами НАТО.

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