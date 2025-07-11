Рубио призвал союзников США по НАТО передать Украине оружие из своих запасов

Как заявил госсекретарь США, те системы вооружений, в которых нуждается Киев, не производятся в странах Европы. Поэтому НАТО, по словам Рубио, придется закупить их у Соединенных Штатов, чтобы восполнить свои запасы после передачи оружия Украине.