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Названы опасные последствия чрезмерного употребления шоколада

Гастроэнтеролог Кашух: шоколад может провоцировать тревожность и мигрень.

Источник: Комсомольская правда

Шоколад — любимое лакомство многих россиян, однако, увлекаться им не стоит из-за возможных рисков для здоровья. О них предупредила в разговоре с изданием «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

— В шоколаде содержится кофеин, который может вызывать тревожность, нервозность и бессонницу. Кроме того, многие люди с мигренями утверждают, что шоколад выступает триггером головной боли, — сообщила доктор.

По словам медика, шоколад также может вызывать изжогу, а кроме того противопоказан людям с диабетом и лишним весом из-за большого количества сахара в составе.

Ранее «Москва 24» рассказала, что в день можно съедать только 10−20 граммов шоколада, так как это очень калорийный продукт: в 100 граммах содержится примерно 400 килокалорий.

Шоколад и всё, что содержит производные какао-бобов, вредно для детей до трёх лет, передает телеканал «Царьград». Не рекомендуются блюда с какао, в том числе конфеты, торты, печенье и шоколад для беременных женщин и кормящих матерей.