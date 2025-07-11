Использование ИИ в служебной деятельности обсудили в Астане руководители столичных главков стран СНГ

Совещание прошло в дружественной обстановке, духе делового конструктивного сотрудничества и взаимопонимания. Участники согласились с предложенными рекомендациями, в частности, об использовании в служебной деятельности передовых информационных технологий, возможностей искусственного интеллекта, о систематическом обмене передовыми практиками обеспечения комплексной защиты критически важных объектов городской инфраструктуры от преступных посягательств, как физического свойства, так и совершаемых дистанционно при помощи кибератак.