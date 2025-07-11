Использование ИИ в служебной деятельности обсудили в Астане руководители столичных главков стран СНГ

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Астане 11 июля состоялось пятое Совещание руководителей столичных подразделений органов внутренних дел государств — участников СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ.
Представители делегаций обсудили ключевые моменты, связанные с обеспечением правопорядка в столицах государств — участников СНГ. В частности, было уделено внимание вопросам состояния правопорядка на критически важных объектах городской инфраструктуры, развития систем видеонаблюдения, особенностям взаимодействия подразделений органов внутренних дел при проведении массовых мероприятий.
Совещание прошло в дружественной обстановке, духе делового конструктивного сотрудничества и взаимопонимания. Участники согласились с предложенными рекомендациями, в частности, об использовании в служебной деятельности передовых информационных технологий, возможностей искусственного интеллекта, о систематическом обмене передовыми практиками обеспечения комплексной защиты критически важных объектов городской инфраструктуры от преступных посягательств, как физического свойства, так и совершаемых дистанционно при помощи кибератак.
По итогам мероприятия было принято решение продолжить практику встреч под эгидой Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ руководства столичных главков для обсуждения актуальных вопросов в сфере противодействия преступности в мегаполисах и обмена опытом охраны общественного порядка. -0-