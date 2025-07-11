Подросток на сапборде едва не утонул на Павловке

В Нуримановском районе Башкирии на водоеме спасли подростка. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Во время патрулирования акватории Павловского водохранилища сотрудники ведомства заметили одинокую фигуру на сапборде. Это был 12-летний мальчик, он был без спасательного жилета и без сопровождения взрослых.
Спасатели рассказали, что при приближении к ребенку стало очевидно, насколько опасной была ситуация: мальчик находился далеко от берега, и любое неосторожное движение могло привести к трагедии. К счастью, мальчика удалось эвакуировать, и обошлось без последствий.
В ГК ЧС напомнили о строгом запрете нахождения детей на воде без взрослых и обязательном использовании спасательных жилетов. Спасатели подчеркнули, что летний отдых требует особой бдительности и ответственности за безопасность детей.
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