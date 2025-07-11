Подросток на сапборде едва не утонул на Павловке

Спасатели рассказали, что при приближении к ребенку стало очевидно, насколько опасной была ситуация: мальчик находился далеко от берега, и любое неосторожное движение могло привести к трагедии. К счастью, мальчика удалось эвакуировать, и обошлось без последствий.