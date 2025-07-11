В «Геликоне» состоялась долгожданная премьера «Похождений повесы» Стравинского

Как бы значимо ни было режиссерское прочтение «Повесы», приоритетным здесь все же было, есть и будет работа с партитурой. Она невероятно сложна, изысканна, изобретательна. Вокальные партии — пример специфической кантилены ХХ века: мелодичность и красота классических певческих фраз в сочетании со сложным интонационным рисунком. Музыкальному руководителю постановки маэстро Валерию Кирьянову удалось собрать этот пазл. Весь ансамбль солистов был безупречен. И поначалу агрессивно эксцентричная, а затем трогательная Инна Звеняцкая в партии Бабы-турчанки, и очень смешно пародирующая королеву Елизавету Ольга Спицына (Матушка-гусыня). Нежная и лиричная Александра Соколова в партии Энн — действительно похожа на ангела, в образе которого она является главному герою в финальной сцене. Ну, а парочка Даниил Гаркунов — Константин Бржинский (Том Рейкуэлл и Ник Шэдоу) — это отдельная история, заслуживающая пристального внимания. Оба артиста не просто замечательно исполняют свои партии, но и визуально становятся проводниками идеи оперы: дьявол не просто рядом с нами — он внутри нас. И стоит лишь поддаться соблазнам материального мира, он тут как тут — отнимет душу в полпинка.