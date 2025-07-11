«Отречение от бога»: как хоронят самоубийц в христианстве

— Нет ничего страшнее, чем лишить себя жизни. Все в жизни можно изменить, но этот поступок является необратимым. Любой поступок можно обратить, кроме двух вещей: предательства святого духа, как сказано в Евангелии, и самоубийства. Потому что самоубийца не может уже ничего исправить. Человек, совершивший такое действие, фактически отрекся от бога. Он говорит ему: «Ты мне не помощник, я больше не полагаюсь на тебя». Таким образом, он отказывается от дара жизни, который дал ему бог, и отрекается от него, — рассказал Ильяшенко.