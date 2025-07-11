«Отречение от бога»: как хоронят самоубийц в христианстве

Бывшего главу Министерства транспорта России Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Напомним, что чиновник покончил с собой. «Вечерняя Москва» узнала у священника Филиппа Ильяшенко, как церковь разрешает хоронить людей, лишивших себя жизни, и как правильно их поминать близким.
По его словам, самоубийство близкого человека — это страшное горе и беда. Однако такой шаг — это необратимое решение, которое человек принял сам. Этим поступком самоубийца отрекается от бога.
— Нет ничего страшнее, чем лишить себя жизни. Все в жизни можно изменить, но этот поступок является необратимым. Любой поступок можно обратить, кроме двух вещей: предательства святого духа, как сказано в Евангелии, и самоубийства. Потому что самоубийца не может уже ничего исправить. Человек, совершивший такое действие, фактически отрекся от бога. Он говорит ему: «Ты мне не помощник, я больше не полагаюсь на тебя». Таким образом, он отказывается от дара жизни, который дал ему бог, и отрекается от него, — рассказал Ильяшенко.
Священник объяснил, что, согласно церковным правилам и традициям, самоубийц не хоронят на церковном кладбище. Также их нельзя отпевать в церкви и молиться об упокое их души в храме.
— Раньше было строго запрещено хоронить таких людей на кладбищах рядом с теми, кто умер естественной смертью, потому что все некрополи были церковными. Такого покойника нельзя поминать в храме, потому что человек выразил свою последнюю волю — отказался от бога. И церковь уважает его желание, не нарушая это даже после смерти человека. Поэтому самоубийцу приходится хоронить без церковного погребения. Родственники провожают его в последний путь обычным образом. Ритуальные службы и морги выполняют необходимые процедуры, тело помещают в гроб и предают земле. Если следовать нашей православной традиции, то тела не сжигаются, а именно хоронят в земле, — сообщил Ильяшенко.
Собеседник «ВМ» отметил, что за такого человека можно молиться лично, но не в церкви.
— Нельзя молиться в церкви за самоубийцу и подавать записки за упокой его души. Однако право личного обращения к богу сохраняется: родственники могут обратиться к господу с личной просьбой, выразить свою скорбь и попросить его принять душу умершего по своей воле. Личную молитву в храме никто не запрещает читать, ведь это дело каждого верующего. А что будет дальше с душой самоубийцы, неизвестно. Это остается тайной. Можно лишь надеяться на милость Господа, — заключил он.
О смерти Старовойта стало известно днем 7 июля. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства могла быть связана с возможным уголовным делом.
Новый министр транспорта России Андрей Никитин посетил церемонию прощания со Старовойтом, которая состоялась 10 июля в Москве. В числе участников траурного мероприятия были вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, а также министр сельского хозяйства Оксана Лут и министр цифрового развития Максут Шадаев.